Fiorello ridicolizza ancora Stefano De Martino: “Ha scritto un libro che si chiama Tutte, sapete chi ha scritto la prefazione?”

Fiorello, nel suo show “Viva Rai2!”, ironizza sul nuovo libro di Stefano De Martino con il suo tipico spirito satirico.

Durante l’ultima puntata di “Viva Rai2!”, andata in onda oggi, mercoledì 6 dicembre, Fiorello ha intrattenuto il pubblico con la sua consueta ironia. Il programma, noto per il suo mix di musica, ballo, ospiti di spicco e una particolare rassegna stampa, ha visto Fiorello prendere di mira personaggi noti con il suo stile unico. Il protagonista delle battute di Fiorello è stato il Ministro Gennaro Sangiuliano, ironizzando sulla diffida che avrebbe mandato al programma radiofonico “Un giorno da pecora”.

“Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano… Ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile,” ha scherzato Fiorello. E, dopo un finto collegamento con la casa del ministro sulle note di “Rocky”, ha aggiunto: “Però c’è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui. Pensate che il tutto è cominciato quando Geppi presentò il Premio Strega – dove, tra l’altro, io non entrai per poco con un mio libro di cui nessuno sa niente – e lo colse in castagna”.

Stefano De Martino e il libro ‘Tutte’

Fiorello non ha risparmiato neanche Stefano De Martino, il popolare conduttore televisivo. “È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino,” ha proseguito Fiorello. “Il titolo è ‘Tutte’ e la prefazione è di Sangiuliano”. Questo commento sarcastico ha allietato il pubblico, mostrando il tipico humour di Fiorello e la sua capacità di rendere leggeri anche i temi più seri.

Il presentatore ha poi ironizzato sulla settimana di Sanremo, suggerendo scherzosamente di approfittare dell’assenza dei cantanti per fare dei furti nelle loro case, ma avvertendo dei sistemi di allarme: “Sapete qual può essere un sistema efficace? Sangiuliano!”

Riflessioni ironiche su eventi attuali

Fiorello ha poi affrontato temi di attualità come la Cop28, commentando con sarcasmo il fatto che molti partecipanti avessero utilizzato jet privati per arrivare a una conferenza sul clima. “Così sembra più che altro una convention di piloti,” ha osservato Fiorello. Anche in questo caso, non ha mancato di inserire un riferimento a Sangiuliano, consolidando il suo ruolo di “bersaglio” preferito dello showman per la puntata.

Con il suo tipico mix di umorismo e satira, Fiorello ha regalato al suo pubblico un momento di leggerezza, ricordando l’importanza di saper ridere anche di fronte ai temi più seri.