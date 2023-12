Antonella Clerici festeggia i 60 Anni e in studio a E’ sempre mezzogiorno arriva Mara Venier, la reazione incredula della Clerici

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici riceve auguri speciali per il suo 60° compleanno da colleghi, dalla figlia Maelle, e una sorpresa in diretta da Mara Venier

Oggi, Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, celebra i suoi 60 anni. Già dalle prime ore del mattino, i social network si sono riempiti di messaggi di auguri carichi di affetto per la conduttrice di Legnano. Ma le sorprese non si sono limitate agli abbracci virtuali: anche in diretta TV, durante il suo programma su Rai1 “È sempre mezzogiorno”, lo staff le ha riservato una sorpresa speciale. Un balletto sulle note di “Bagno a mezzanotte” di Elodie, con i versi personalizzati per la festa, ha entusiasmato Antonella Clerici, che ha applaudito la performance dei suoi colleghi. Alla fine del ballo, hanno presentato alla Clerici una torta profiteroles, la sua preferita, un gesto che l’ha resa molto felice.

La conduttrice ha espresso la sua gioia: “Non ci può essere compleanno senza il mio adorato. Sono molto felice di essere qui con voi e di festeggiare in questo modo perché sono felice, ho una vita molto piena. La mia bambina ha finito di prepararmi la torta al cioccolato stanotte così stamattina l’ho trovata pronta”. Le parole di Antonella Clerici riflettono la sua gratitudine e felicità per queste celebrazioni.

Il dolce pensiero della figlia Maelle

Un altro momento toccante del compleanno di Antonella Clerici è stata la dedica della figlia Maelle, che ha condiviso su Instagram un affettuoso messaggio per sua madre, ricondiviso poi dalla stessa Clerici: “Tanti auguri alla mamma migliore di sempre”. Questa dolce dichiarazione della figlia, nata dall’amore tra Antonella e l’ex marito Eddie Martens, ha aggiunto un tocco personale e intimo alle celebrazioni del compleanno.

La sorpresa di Mara Venier in diretta

Le sorprese per il compleanno di Antonella Clerici non si sono fermate qui. Durante la diretta di Rai1, Mara Venier ha fatto un’apparizione a sorpresa nello studio televisivo, portando con sé un enorme mazzo di rose rosse. L’inaspettata presenza di Mara ha lasciato Antonella incredula ma divertita. Le due hanno condiviso un grande abbraccio davanti alle telecamere, una dimostrazione dell’affetto che va oltre il loro rapporto professionale. Questo gesto ha evidenziato il forte legame e l’amicizia tra le due iconiche figure della televisione italiana.