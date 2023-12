Tragedia a Verano Brianza: uomo investito con il suo Labrador, il cane ferito riesce a tornare a casa e a dare l’allarme per il suo padrone

0 SHARES Condividi Tweet

Agostino Gualdi è stato investito in via Comasina a Verano Brianza. Il suo Labrador, tornato a casa ferito, ha allertato la famiglia dell’accaduto.

Una storia commovente e tragica arriva da Verano Brianza, in provincia di Monza e della Brianza. Agostino Gualdi, un uomo di 65 anni originario di Bergamo ma residente in Brianza da una decina d’anni, è stato vittima di un incidente stradale mentre passeggiava con il suo Labrador. L’animale, tornato a casa da solo e ferito, ha insospettito i familiari di Gualdi che, notando il comportamento insolito del cane, hanno immediatamente capito che qualcosa non andava.

La tragica scoperta

I familiari si sono messi sulle tracce di Gualdi percorrendo lo stesso tragitto fatto dal Labrador. Poco dopo, lo hanno trovato agonizzante a bordo strada, nascosto alla vista degli automobilisti a causa dell’erba alta. Era stato investito e il conducente dell’auto non si era fermato a prestare soccorso. Gualdi è attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano.

Indagini in corso per rintracciare il pirata

I carabinieri di Seregno stanno lavorando per rintracciare il responsabile dell’incidente, un compito difficile considerando la mancanza di telecamere di sorveglianza in quel tratto di strada e l’assenza di segni visibili sull’asfalto. Secondo alcune testimonianze, il conducente dell’auto si sarebbe fermato subito dopo l’impatto, ma, anziché aiutare Gualdi e il suo cane, sarebbe risalito a bordo dell’auto e fuggito senza dare l’allarme. Al momento, l’unica descrizione disponibile è che l’auto fosse di colore scuro, ma le indagini sono ancora in corso.

Questo incidente sottolinea l’importanza di prestare soccorso in caso di incidenti e la necessità di maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto in aree prive di sorveglianza.