Irruzione in un supermercato Aldi, banditi accoltellano clienti e un cassiere

Un tentativo di furto si è trasformato in una violenta colluttazione in un supermercato Aldi a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, lasciando quattro persone ferite e portando all’arresto di due uomini.

Un pomeriggio di tensione e violenza

Ieri pomeriggio, il supermercato Aldi di Bagnolo Mella è stato teatro di un episodio di violenza inaspettata.

Intorno alle 17.30, un addetto del supermercato ha sorpreso due uomini mentre tentavano di rubare bottiglie di alcolici dagli scaffali.

Il dipendente ha cercato di fermarli, ma la situazione è degenerata rapidamente in una violenta aggressione.

L’intervento dei clienti e le conseguenze

Durante il tentativo di bloccare i ladri, uno dei due uomini ha estratto un taglierino, ferendo il dipendente del supermercato.

A questo punto, alcuni clienti presenti hanno reagito, intervenendo per difendere il lavoratore.

Nella colluttazione che ne è seguita, quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. I feriti sono stati trasportati agli ospedali locali in codice giallo e verde.

L’arrivo delle forze dell’ordine e gli arresti

L’intervento tempestivo dei carabinieri di Bagnolo Mella e del nucleo radiomobile di Verolanuova ha permesso di sedare la situazione e di evitare ulteriori danni.

I due aggressori sono stati fermati e portati in caserma, dove attualmente si trovano in stato di fermo per rapina impropria. Dopo l’incidente, il supermercato è stato chiuso per consentire alle forze dell’ordine di svolgere i necessari accertamenti.