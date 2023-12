Un improvviso malore poi il buio, muore a 38 anni Lorenzo, stimato imprenditore, lascia due figli piccoli e la moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Lambertucci, stimato imprenditore e appassionato di natura, muore improvvisamente a 38 anni, lasciando una comunità in lutto.

L’improvvisa scomparsa di un talento locale

Caldarola è avvolta in un velo di tristezza per la perdita di Lorenzo Lambertucci, un uomo di grande talento e passione. Titolare dell’azienda informatica Sistema 3, Lorenzo si è spento improvvisamente ieri sera, poco prima delle 20:30, all’età di soli 38 anni. La notizia ha scosso l’intera comunità, che lo conosceva non solo come imprenditore di successo ma anche come una persona appassionata di natura e fotografia. Il suo contributo più notevole in quest’ambito è stato la fondazione, insieme ad altri tre amici, del progetto “L’occhio nascosto dei Sibillini”. Un malore improvviso, sopraggiunto nella sua abitazione, si è rivelato fatale nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118.

Condoglianze e ricordi da una comunità in lutto

La scomparsa di Lorenzo ha toccato profondamente coloro che lo hanno conosciuto. Lascia un vuoto immenso nella sua famiglia, composta dalla moglie Silvia e dai due figli Greta e Mattia, oltre ai genitori Silvia e Fabio. Le sue passioni e il suo spirito imprenditoriale hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità.

Commemorazione da figure istituzionali ed educative

Le figure di spicco della comunità hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia Lambertucci. Il professor Sandro Luciani, dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino Marche, dove Lorenzo è stato studente, ricorda con affetto le sue qualità: “Un dolore immenso per tutti coloro i quali lo hanno conosciuto, Lorenzo era proprio un bravo studente”.

Inoltre, il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha condiviso il suo dolore, ricordando i legami di Lorenzo e di suo padre Fabio con la comunità e l’istituto. “Ci siamo incrociati anche recentemente in occasione di una manifestazione pubblica… Sono addolorata per questo dolore immenso”. Queste parole rafforzano il senso di perdita che pervade la comunità, unendola nel ricordo di una figura tanto amata e rispettata.