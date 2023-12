Alex Nuccetelli amico fraterno di Totti “Francesco ha sempre avuto il vizio delle donne”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, rivela nuove informazioni sulla rottura tra l’ex calciatore e Ilary, toccando dettagli privati e controversie.

Il ritorno di Nuccetelli nel caso Totti-Ilary

Dopo un periodo di silenzio, Alex Nuccetelli torna sotto i riflettori con dichiarazioni inedite riguardo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nuccetelli, amico di lunga data di Totti, condivide dettagli personali e aneddoti sull’ex capitano della Roma.

L’attenzione si focalizza su come l’uscita del docufilm Netflix “Unica” abbia sollevato nuove polemiche e svelato aspetti meno noti della vicenda. Queste rivelazioni aggiungono strati a un caso già complesso, che continua a tenere banco soprattutto a Roma.

Le dichiarazioni di Nuccetelli

Nuccetelli ha riacceso l’interesse mediatico menzionando una richiesta di danni da parte di Ilary Blasi, stimata in 80.000 euro. Nonostante avesse promesso di non parlare più della faccenda, nuovi dettagli emergono dalla sua recente intervista.

Discutendo del suo ruolo nella relazione di Totti e Ilary, Nuccetelli esprime opinioni sulla personalità e sul comportamento dell’ex calciatore. La discussione si estende anche al contenuto del docufilm, ponendo in luce aspetti meno noti e offrendo una prospettiva diversa sulla figura di Totti, fra indifferenza e gelosia.

Il “vizio” di Totti secondo Nuccetelli

Alex Nuccetelli chiarisce un punto cruciale: non è stato lui a presentare Noemi a Francesco Totti. Descrive il suo ruolo nel favorire la loro comunicazione, in un periodo in cui Totti viveva momenti difficili, tra la morte del padre e la fine della carriera con la Roma.

Nuccetelli sottolinea l’importanza di Noemi nella vita di Totti, descrivendolo come fedele e felice. Pur non negando categoricamente passati tradimenti, Nuccetelli smitizza l’idea di un Totti donnaiolo, presentandolo come un uomo sostanzialmente salutista che però ha un debole per le donne. Questa dichiarazione aggiunge una nuova dimensione alla pubblica percezione di Totti, allontanandosi dall’immagine stereotipata dell’ex sportivo.