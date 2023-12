Si chiamava Antonio il 25enne che si è tolto la vita poco prima di discutere la tesi di laurea, lo straziante messaggio ai genitori “Mamma, papà mi dispiace”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio della Peruta, giovane di 25 anni, ha tragicamente perso la vita gettandosi dal viadotto degli archi dell’acquedotto a Valle di Maddaloni, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto laurearsi.

Il gesto incomprensibile alla vigilia della laurea

Antonio della Peruta, un giovane di 25 anni residente nel Casertano, si è tragicamente tolto la vita gettandosi da un’altezza di circa 50 metri dagli archi dell’acquedotto a Valle di Maddaloni. Questo gesto inaspettato e drammatico è avvenuto proprio alla vigilia del giorno in cui Antonio avrebbe dovuto festeggiare la sua laurea, un traguardo importante nella vita di ogni giovane.

Il disperato messaggio ai genitori e la corsa contro il tempo

Nella notte precedente la tragedia, Antonio ha lasciato un breve e toccante messaggio ai suoi genitori: “Mamma, papà, mi dispiace”.

Queste parole, prive di ulteriori spiegazioni, hanno rivelato le sue intenzioni finali. I genitori, trovato il messaggio, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, ma sfortunatamente, al loro arrivo, era già troppo tardi per salvare Antonio.

La scoperta del corpo e il lutto della famiglia

I dettagli della tragica notte emergono dalle indagini: Antonio è fuggito di casa intorno all’1:00 di notte, vagando per circa un’ora in auto prima di fermarsi vicino agli archi a Valle di Maddaloni.

Dopo aver accostato e acceso le quattro frecce, ha preso la fatale decisione di lanciarsi nel vuoto. Il suo corpo è stato in seguito scoperto da alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di celebrazione per la sua laurea si è trasformato in una giornata di lutto e dolore incomprensibile per la sua famiglia.