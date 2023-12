Tragedia familiare: Giorgio Mazzon deceduto durante i funerali della figlia

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgio Mazzon è deceduto poco dopo i funerali della figlia Diana, che aveva lottato a lungo contro un tumore.

Giorgio Mazzon, un uomo di 86 anni, ha vissuto il dolore profondo per la perdita della figlia Diana, deceduta a 53 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Giorgio è rimasto vicino alla figlia fino all’ultimo, sperando in un miracolo che purtroppo non si è mai avverato. Diana, le cui condizioni di salute erano gravemente peggiorate, non ha lasciato alcuna speranza. La sua scomparsa ha gettato l’anziano padre nella disperazione più profonda.

Il malore fatale durante il funerale

Durante i funerali della figlia, Giorgio Mazzon ha avuto un malore che ha segnato la fine della sua vita. Trasportato d’urgenza in ospedale lo scorso lunedì, è deceduto a causa di un infarto poche ore dopo il decesso della figlia. “Ha voluto riunirsi a lei, o forse lei lo ha chiamato”, ha dichiarato una conoscente del tappezziere trevigiano, sottolineando la possibile causa emotiva del suo malore.

Il lutto della famiglia Mazzon

Diana Mazzon lascia il compagno Walter e il figlio Simone, che hanno dovuto affrontare il dolore non solo per la perdita di Diana, ma anche per la scomparsa di Giorgio. Il compagno di Diana, Walter, ha espresso il suo ringraziamento per il sostegno ricevuto in questo momento di lutto: “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore”.

Questa doppia tragedia ha colpito profondamente la famiglia Mazzon e la comunità locale, sottolineando come il legame padre-figlia possa essere così forte da influenzare profondamente la vita fino agli ultimi momenti.