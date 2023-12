Allarme a Napoli per la scomparsa di Claudia Giannetto, gli amici: “Aveva detto che si doveva laureare ma non era vero”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Giannetto, studentessa universitaria, è scomparsa dopo essersi recata all’Università L’Orientale di Napoli, scatenando una ricerca urgente.

Claudia Giannetto, una studentessa dell’Università L’Orientale di Napoli, non è tornata a casa dopo aver visitato la facoltà il 7 dicembre. Le amiche di Claudia Giannetto hanno immediatamente segnalato la sua scomparsa tramite un post su un noto social network, un messaggio che anche l’account dell’università ha poi condiviso. La comunità studentesca e i genitori di Claudia stanno vivendo ore di grande ansia, in attesa di notizie sulla sua sorte.

Nel post diffuso sui social, che ha raggiunto migliaia di persone, la foto di Claudia accompagna un appello urgente: “Da oggi non si hanno notizie di questa studentessa de L’Orientale. Se qualcuno la conosce e l’ha sentita ci contatti pure. È stata vista l’ultima volta tra L’Orientale e via Mezzocannone”.

L’appello social e la preoccupazione degli amici

La preoccupazione per la scomparsa di Claudia Giannetto ha spinto l’università stessa, attraverso il suo sindacato, a diffondere il post sul social network “X”, al fine di accelerare la ricerca e garantire il ritrovamento della giovane. Un’amica di Claudia, visibilmente preoccupata, ha aggiunto al post una didascalia che sottolinea l’urgenza della situazione: “Urgente. Lei si chiama Claudia Giannetto, è una mia amica. Da oggi pomeriggio non si trova. Aveva detto alla famiglia che si laureava, ma non era vero”.

La famiglia e la comunità in attesa di risposte

L’appello per la ricerca di Claudia Giannetto ha suscitato un’ondata di solidarietà nella comunità universitaria e tra i cittadini. La famiglia di Claudia, insieme agli amici e alla comunità accademica, attende con ansia qualsiasi informazione che possa portare al ritrovamento della ragazza. La rivelazione dell’amica riguardo alla laurea non avvenuta aggiunge un ulteriore elemento di mistero alla vicenda, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza e il benessere di Claudia.