Simona Ventura stronca Ilary Blasi: “Mai avrei fatto ciò che ha fatto lei”

Simona Ventura ha condiviso la sua visione sulla tutela dei figli in riferimento al documentario “Unica” di Ilary Blasi, che ha raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Simona Ventura, nota conduttrice televisiva, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo al documentario “Unica“, in cui Ilary Blasi racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Durante un’intervista a Repubblica, la Ventura ha sottolineato l’importanza che dà alla tutela dei figli, affermando che non avrebbe potuto fare come la Blasi. La Ventura, che ha due figli, Niccolò e Giacomo, dal matrimonio con l’ex marito Stefano Bettarini, ha evidenziato la sua attenzione nel proteggere la sfera privata dei suoi figli.

La famiglia unita di Simona Ventura

Simona Ventura ha anche parlato della sua famiglia, descrivendola come numerosa e molto unita. Oltre ai suoi figli, condivide la vita quotidiana con i figli del compagno Giovanni Terzi, Lodovico e Giulio, e con Caterina, adottata quando era single. La conduttrice ha descritto la sua casa come una “comune”, mettendo in evidenza il forte legame e l’armonia tra tutti i membri della famiglia. “Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza”, ha raccontato la Ventura.

Un esempio di rispetto nella vita pubblica

L’approccio di Simona Ventura alla gestione della sua vita privata e familiare rispecchia un esempio di rispetto e discrezione, specialmente nell’ambiente dello spettacolo, dove la vita personale può facilmente diventare oggetto di pubblico interesse. La conduttrice sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, proteggendo i propri cari dall’esposizione mediatica eccessiva.