“Siamo sconvolti” i titolari dell’albergo dove è stato ritrovato il corpo di Rossella, il marito , presunto omicida, è in fuga a bordo di una C3

0 SHARES Condividi Tweet

Rossella Cominotti, 53 anni, è stata trovata morta in una stanza d’albergo a Mattarana, La Spezia. Le autorità sono alla ricerca del marito, Alfredo Zenucchi, fuggito con una C3 bianca.

Drammatico ritrovamento in hotel

Un tragico evento ha sconvolto La Spezia questa mattina: il corpo senza vita di Rossella Cominotti, una turista di 53 anni, è stato scoperto nella stanza di un hotel a Mattarana. Il personale dell’albergo ha trovato il cadavere, presentante profonde ferite da arma da taglio. I carabinieri e il medico legale sono intervenuti sul posto per le indagini.

Ricerca intensa per il marito

Il marito della vittima, Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Bergamo, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Dopo essersi allontanato con una Citroen C3 bianca, l’auto è stata segnalata sulla via Aurelia. La coppia, residente a Cremona, aveva programmato di lasciare l’hotel proprio oggi.

Indagini in Corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano, il nucleo investigativo guidato dal maggiore Marco Di Iesu e la pm Elisa Loris. Le autorità stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l’accaduto e individuare il marito.

Allarme e Preoccupazione

Da alcuni giorni non si avevano più notizie della coppia, residente a Cavatigozzi, vicino Cremona, e proprietaria di un’edicola a Bonemerse. La preoccupazione è stata espressa anche da un post su Facebook pubblicato dalla cugina di Rossella: “I telefoni sono spenti, non ricevono più chiamare e neanche whatsapp funziona. Le forze dell’ordine sono da giorni al lavoro e in famiglia c’è molta preoccupazione”.

La Comunità in Shock

I titolari dell’albergo hanno espresso il loro sconcerto: “Siamo sconvolti”. La notizia ha lasciato la comunità locale in uno stato di shock e incredulità, mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.