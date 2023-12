La difficile situazione finanziaria, di Mario Roggero, gioielliere condannato a 17 anni e a un risarcimento milionario “Non ho più un soldo”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel controverso caso di legittima difesa, Mario Roggero, un gioielliere, è stato condannato a 17 anni di carcere per aver ucciso due presunti rapinatori nel suo negozio.

Sentenza severa in un caso di legittima difesa dibattuto

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour coinvolto in un tragico incidente nel 2021, ha ricevuto una sentenza di 17 anni di reclusione. Il caso, che ha visto Roggero difendersi da due presunti rapinatori armati di pistole giocattolo, ha sollevato questioni complesse sulla legittima difesa.

Il processo e le sue implicazioni legali

La decisione di condannare Roggero è stata fortemente influenzata da una registrazione di videosorveglianza che mostrava gli eventi del giorno fatale.

La questione principale dibattuta in tribunale riguardava la percezione del pericolo da parte di Roggero e la sua risposta a tale minaccia. Il processo ha esaminato in dettaglio lo stato mentale dell’imputato al momento dell’azione fatale.

Il peso del risarcimento e le difficoltà finanziarie

Roggero, oltre a essere stato condannato per omicidio doloso plurimo e tentato omicidio, si è trovato di fronte alla sfida di affrontare gravi difficoltà finanziarie. In una dichiarazione a Libero, ha espresso la sua situazione economica precaria:

“Io non ho un soldo. Non ho niente. Ho due mutui ipotecari sulla casa. Ho versato già 300 mila euro, quelli erano i due alloggi di mia madre. E mi sono indebitato con le banche di altri 300 mila. Avevano chiesto quasi tre milioni, per la precisione: 2 milioni e 885 mila euro”.

Dibattito sulla legittima difesa e giustizia penale

La condanna di Roggero ha sollevato un ampio dibattito pubblico sulla legittima difesa e sulla giustizia penale. La vicenda mette in luce le sfide etiche e legali in situazioni di risposta a crimini percepiti, portando alla riflessione sulla proporzionalità delle sentenze e sulle implicazioni più ampie di queste decisioni giudiziarie.