Shannen Doherty, la verità sul doloroso divorzio “Ho scoperto che mio marito mi tradiva il giorno dell’intervento per il tumore”

In un’intervista recente e nel suo podcast “Let’s Be Clear”, Shannen Doherty ha condiviso le sue esperienze con il cancro e il difficile percorso del suo divorzio.

Combattendo contro il cancro e affrontando un divorzio doloroso

Famosa per il suo ruolo in “Beverly Hills 90210”, Shannen Doherty sta attraversando un periodo complicato, affrontando contemporaneamente una grave malattia e la fine del suo matrimonio.

Durante il suo podcast “Let’s Be Clear with Shannen Doherty” e in un’apparizione nel programma “Good Morning America” della ABC, l’attrice ha parlato apertamente del suo viaggio con il cancro al seno, diagnosticato nel 2020 e in seguito estesosi al cervello e alle ossa, così come della fine del suo matrimonio con il fotografo Kurt Iswarienko.

Un duro colpo: la fedeltà tradita

In una rivelazione commovente, Doherty ha condiviso la scoperta del tradimento di suo marito, che aveva intrattenuto una relazione nascosta per due anni, scoperta mentre si preparava ad un’operazione chirurgica al cervello.

“Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro al quarto stadio” ha detto incredula Doherty, aggiungendo, “Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni”. L’attrice ha espresso il suo profondo senso di tradimento e solitudine in un periodo già segnato da difficoltà immense.

Riflessioni su amore e futuro

Nonostante le molteplici sfide, Doherty mantiene un atteggiamento positivo riguardo l’amore e la vita futura. Dopo tre matrimoni falliti, si dichiara ancora fiduciosa nell’amore. “Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme.

Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell’amore”, ha detto l’attrice nel suo podcast. Ha inoltre parlato del suo desiderio di maternità, messo da parte a causa dell’età e della malattia. “Ci sarò tra cinque anni? E fra 10? Non voglio che mia figlia, a 10 anni, debba seppellire sua madre. La verità è che ho sempre voluto un figlio.

Ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo”. La sua storia è un esempio di coraggio di fronte alle avversità.