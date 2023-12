Si arrampica sul tetto di casa per salvare un gatto, ma cade e muore, Michele aveva solo 20 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Di Loreto, studente universitario di vent’anni, è morto a seguito di una caduta dal balcone di casa sua a Filetto, mentre cercava di salvare il suo gatto.

Tragedia nel piccolo paese di Filetto

Il giorno dell’Immacolata è stato segnato da un tragico evento nel piccolo paese di Filetto, in provincia di Chieti, che conta quasi 900 abitanti.

Michele Di Loreto, un giovane studente universitario di vent’anni, è tragicamente deceduto dopo essere caduto dal secondo piano della sua abitazione. La notizia ha lasciato la comunità in stato di shock, sottolineando la fragilità della vita e l’imprevedibilità di tali incidenti.

Un tentativo eroico che si conclude in tragedia

Secondo le informazioni raccolte, Michele era salito sul tetto di casa per cercare il suo gatto, che era scomparso da diverse ore.

Nel tentativo di recuperare l’animale, ha perso l’equilibrio e è caduto dal balcone, un incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

A scoprire il corpo senza vita del ragazzo è stata la madre, che ha dovuto affrontare l’inimmaginabile dolore di trovare suo figlio in quelle condizioni. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, compreso l’elisoccorso, per Michele non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso

Il corpo di Michele è stato trasportato all’obitorio di Chieti, dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.