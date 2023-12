“Domani mi laureo” il peso di una bugia detta ai genitori, Antonio a 25 anni si toglia la vita, era indietro con gli esami

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Della Peruta, 25enne studente universitario, si è tolto la vita gettandosi da un ponte, incapace di affrontare il peso di una bugia sostenuta per anni sulla sua carriera accademica.

La disperazione di un giovane studente

Antonio Della Peruta, 25 anni, è diventato l’ennesimo triste caso di quello che gli inquirenti definiscono “morte per laurea”.

Studente universitario in ritardo con gli esami, Antonio aveva creato una realtà parallela per i suoi familiari, sostenendo di essere in regola con gli studi.

Con il passare del tempo, questa bugia è diventata sempre più grande e ingombrante, fino a diventare insostenibile. Nella giornata di ieri, dopo aver lasciato un commovente addio ai suoi genitori, Antonio ha compiuto un gesto estremo, gettandosi da un ponte.

Le circostanze della tragica fine

Antonio aveva fatto credere alla sua famiglia che si sarebbe presto laureato.

Tuttavia, questa era solo l’ultima di una serie di menzogne accumulate nel corso degli anni. Dopo aver lasciato un biglietto ai suoi familiari, nella notte del 7 dicembre, ha preso l’auto della madre e si è diretto a Valle dei Maddaloni.

Qui si è gettato dal terzo livello dei Ponti dell’acquedotto Carolino. Il suo corpo è stato trovato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le autorità. Nonostante i soccorsi rapidi, per Antonio non c’era già più nulla da fare.

Il ricordo e il messaggio del Rettore

La tragica scomparsa di Antonio ha scosso profondamente la comunità accademica dell’Università Federico II di Napoli, dove era iscritto come studente di economia. Il rettore dell’università, Matteo Lorito, ha espresso il suo dolore e quello dell’intera comunità accademica per la perdita di Antonio.