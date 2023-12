Ballando con le Stelle: la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura fa emozionare anche Selvaggia Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di “Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi ha sorpreso Simona Ventura con una proposta di matrimonio, emozionando tutto lo studio

L’ottava puntata di “Ballando con le Stelle” si è trasformata in un evento ricco di emozioni, grazie a una sorpresa inaspettata. Giovanni Terzi, al termine delle due esibizioni, si è inginocchiato davanti a Simona Ventura, chiedendole di diventare sua moglie. Il gesto ha scatenato una grande commozione in studio, specialmente dopo le parole di affetto e l’annuncio di una data già fissata per le nozze: il 6 luglio. Simona, visibilmente emozionata, ha accettato la proposta.

Il racconto di Simona Ventura sulla sua figlia adottiva

Prima di questo momento indimenticabile, Simona Ventura aveva dedicato la sua esibizione alla figlia adottiva Caterina, lanciando un potente messaggio sull’affido e l’importanza dell’amore familiare. Con gli occhi lucidi, ha raccontato la storia di Caterina e di come sia diventata parte integrante della sua vita, sottolineando come l’amore vero vada oltre i legami di sangue. La sua performance ha toccato profondamente i giudici e il pubblico.

La commozione in studio

L’intera puntata è stata un susseguirsi di momenti toccanti, non solo per la proposta di matrimonio, ma anche per le parole sincere e cariche di emozione condivise da Simona riguardo alla sua esperienza di madre. La presenza della sua famiglia, inclusa la mamma di Simona che ha espresso grande affetto per Giovanni, ha reso la serata ancora più speciale. Il pubblico e i giudici, compresi Canino e la Lucarelli, hanno partecipato emotivamente a questi momenti, rendendo la puntata di “Ballando con le Stelle” un ricordo indelebile per tutti.