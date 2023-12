Gattino scuoiato vivo salvato dai veterinari: l’appello per Leone, esplode lo sciacallaggio online

0 SHARES Condividi Tweet

Un gattino scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada è stato salvato dai veterinari. I veterinari hanno lanciato un appello per aiutare a curarlo, ma sono emerse raccolte fondi fraudolente.

Il piccolo Leone, un gattino scuoiato vivo e abbandonato in strada, è stato miracolosamente salvato dai veterinari dell’Asl di Cava de’ Tirreni, in Campania. Malgrado le condizioni critiche, le cure mediche tempestive hanno permesso a Leone di lottare per la vita. Questo orribile atto di crudeltà non ha solo scosso la comunità locale, ma ha anche destato l’attenzione dei media e degli utenti online. I veterinari, dedicandosi con passione alla cura del gattino, hanno diffuso un appello online per raccogliere materiali sanitari necessari al trattamento delle ferite di Leone.

Lotta contro lo sciacallaggio online

Con l’aumentare della notorietà del caso di Leone, sono emersi tentativi di sfruttare la situazione per guadagni personali. Gli operatori del canile di Cava de’ Tirreni hanno lanciato un avviso sui social media per mettere in guardia il pubblico contro le raccolte fondi fraudolente. Questi “sciacalli” digitali hanno creato false iniziative di raccolta fondi, approfittando della compassione delle persone per Leone. I medici hanno condannato fermamente questi atti e hanno chiesto supporto genuino per aiutare il gattino nel suo percorso di guarigione.

Azioni legali e prosecuzione delle cure

Nel frattempo, la Procura si sta preparando a indagare sull’incidente per identificare e perseguire i responsabili di questo crudele gesto. Gli operatori del canile e i veterinari rimangono concentrati sulla salute di Leone, affrontando una situazione molto grave ma con una speranza crescente. L’appello per le donazioni di materiali sanitari continua, con la comunità che si unisce per sostenere il recupero del piccolo Leone e per condannare l’orribile violenza subita.