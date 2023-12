Belen, spuntano delle contraddizioni incredibili su Stefano De Martino, dubbi sulla storia di tradimenti raccontata a Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Le recenti interviste di Belen Rodriguez hanno generato dubbi, mostrando contraddizioni significative nei racconti sulla sua relazione con Stefano De Martino

Belen, ospite del programma “Domenica In” condotto da Mara Venier, ha rivelato dettagli intimi sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Ha descritto un periodo di grande sofferenza, accusando l’ex marito di non averla amata e di averla tradita ripetutamente. In particolare, ha affermato di aver scoperto il primo tradimento a gennaio 2022, soltanto un mese dopo la loro ultima riconciliazione. Queste rivelazioni hanno suscitato grande interesse nel pubblico e hanno messo in luce una versione dei fatti che la mette in posizione di vittima.

Contraddizione con l’intervista a “Verissimo”

Tuttavia, un’intervista precedente di Belen a “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, racconta una storia diversa. In quell’occasione, avvenuta sei mesi dopo l’ipotetica scoperta del tradimento, Belen parlava in termini elogiativi di De Martino. Descriveva il loro legame come forte, sottolineando l’ammirazione per la sua capacità di accettare il figlio avuto con un’altra persona: “Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise a vita. Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui. Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme”. Queste parole, in netto contrasto con le recenti dichiarazioni, suscitano dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni e sulla coerenza del suo racconto.

La verità tra due versioni divergenti

Le due interviste, quindi, dipingono due ritratti molto diversi di Stefano De Martino e della sua relazione con Belen. Da una parte, il racconto di un uomo affettuoso e comprensivo; dall’altra, quello di un partner infedele e distante. Questa discrepanza solleva interrogativi sulla reale natura del loro rapporto e sulle motivazioni di Belen nel variare la sua narrazione. Questi dubbi lasciano il pubblico in una posizione di incertezza, chiedendosi quale delle due versioni sia la più vicina alla realtà.

Le recenti dichiarazioni di Belen, per questo, hanno generato più domande che risposte. La sua storia, raccontata in due contesti diversi, rivela incongruenze significative che mettono in dubbio la sua affidabilità come narratrice della propria esperienza personale.