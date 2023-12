Gino Cecchettin nel mirino degli hacker, insultato via social per la sua presenza mediatica, il suo avvocato “Adesso basta, quereliamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gino Cecchettin, padre della vittima Giulia Cecchettin, è bersaglio di attacchi online. Il suo avvocato, Stefano Tigani, ha presentato querele per diffamazione contro i messaggi offensivi su vari social network.

La lotta di Gino Cecchettin contro la diffamazione online

Gino Cecchettin, padre di Giulia, tragicamente scomparsa in un incidente causato da Filippo Turetta, sta affrontando una nuova sfida: quella contro la diffamazione online.

Molti messaggi offensivi e denigratori sono stati indirizzati a lui e alla sua famiglia sui social network, da Facebook a TikTok. In risposta a questi attacchi, il suo avvocato, Stefano Tigani, ha deciso di intraprendere azioni legali, presentando due querele per diffamazione.

La risposta legale ai messaggi diffamatori

L’avvocato di Gino Cecchettin ha rilasciato una dichiarazione formale in merito alla situazione.

«A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge»,

ha dichiarato l’avvocato. Questa mossa rappresenta un chiaro messaggio contro chi usa i social network per diffondere odio e disinformazione.

Gino Cecchettin in televisione: un appuntamento per ricordare Giulia

Nel frattempo, Gino Cecchettin continua a onorare la memoria di sua figlia. Sarà ospite in una prossima puntata di “Che Tempo Che Fa” su Nove, e in streaming su discovery+, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

La sua partecipazione avviene pochi giorni dopo il funerale di Giulia, tenutosi il 5 dicembre a Padova, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Questo momento televisivo sarà un’occasione per condividere il ricordo di Giulia e la sua storia, in un periodo di profondo lutto per la famiglia Cecchettin.