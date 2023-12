Che tempo che fa, l’ira di Fabio Fazio dopo gli attacchi social a Gino Cecchettin “Vergognoso”

0 SHARES Condividi Tweet

La partecipazione di Gino Cecchettin a “Che Tempo Che Fa”, talk show condotto da Fabio Fazio, ha generato dibattiti e critiche, ma ha anche offerto un momento potente di testimonianza e impegno contro la violenza sulle donne.

Una presenza controversa in televisione

Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, tragicamente scomparsa, è stato ospite della trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio, creando un momento di forte discussione e sensibilizzazione.

Nonostante le critiche e gli insulti ricevuti sui social media, Gino ha scelto di partecipare al programma, condividendo il suo dolore e la sua battaglia contro il patriarcato e la violenza sulle donne. Il suo impegno mira a un cambiamento culturale profondo, in risposta alla tragica perdita di sua figlia.

La risposta di Fabio Fazio alle critiche

Fabio Fazio, conduttore del programma, ha accolto Gino Cecchettin con grande empatia, scegliendo di non dare spazio agli attacchi e agli insulti nei confronti del suo ospite.

Fazio ha espresso il suo disappunto per il comportamento degli “odiatori” che hanno attaccato Gino, sottolineando la loro incapacità di comprendere un dolore così grande e profondo: “Noi questa sera non daremo nessuna soddisfazione agli odiatori, a quelli che vergognosamente stanno mandando messaggi di odio nei confronti di Gino e di questa vicenda.

È inqualificabile chi si permette di giudicare un dolore così grande senza nemmeno poterlo sfiorare con la comprensione del cuore né della ragione. Quindi lasciamoli nella loro drammatica solitudine”.

L’intervento emotivo di Gino Cecchettin

Durante l’intervista, Gino Cecchettin ha parlato del suo percorso personale e della decisione di intraprendere questa battaglia.

Ha condiviso la sua riflessione sul femminicidio e sul patriarcato, enfatizzando la necessità di un cambiamento nel modo in cui la società percepisce e tratta le donne. Ha detto: “Il discorso è nato da un profondo dolore, dal cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura.

Ho una mente razionale e quindi mi sono un po’ astratto dal mero dolore per cercare di capire, per prima cosa, dove avessi sbagliato io e poi per cercare di dare quantomeno un aiuto a chi ha ancora la possibilità si salvarsi”. Ha inoltre sollecitato un cambiamento nell’atteggiamento quotidiano degli uomini nei confronti delle donne, invitandoli a esprimere apertamente i propri sentimenti: “Vorrei dire una cosa ai maschi. In questo momento vorrei invitarvi a dire non ‘ti voglio bene’ ma ‘ti amo’ alle mogli e alle compagne. Ditelo spesso. Sempre, ogni volta. Ditelo anche in questo momento”.