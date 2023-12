Barbara De Rossi si sposa per la terza volta, un nuovo inizio per la bellissima attrice

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre attrice Barbara De Rossi e l’imprenditore Simone Fratini hanno celebrato il loro matrimonio a Montevarchi, Arezzo. La sindaca ha celebrato il rito civile, e per De Rossi si tratta del terzo matrimonio.

Barbara De Rossi, rinomata attrice italiana, ha sposato l’imprenditore Simone Fratini in una cerimonia intima e ricca di emozioni. Il matrimonio si è svolto il 9 dicembre a Montevarchi, nella provincia di Arezzo, che rappresenta le radici di Fratini. La coppia, unita dal 2015, ha scelto l’accademia valdarnese del Poggio come luogo ideale per il loro fatidico sì. La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha avuto l’onore di celebrare il rito civile, esprimendo grande piacere nel presenziare l’unione di due persone descritte come “veramente speciali”. La prima cittadina ha augurato agli sposi di mantenere lo stesso sguardo felice per tutta la vita.

La vita amorosa di Barbara De Rossi

Per Barbara De Rossi, questa cerimonia segna il terzo capitolo nel suo viaggio matrimoniale. La sua prima unione è stata con Andrea Busiri Vici alla fine degli anni ’80, un matrimonio che è durato solo due anni. Cinque anni dopo, ha sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, con cui ha condiviso la nascita della figlia Martina nel 1995. Dopo una separazione avvenuta nel 2010, la De Rossi ha trovato nuovamente l’amore in Simone Fratini. Descrivendo Fratini come un uomo solido e sensibile, l’attrice ha rivelato che lui è giunto in un momento di profonda delusione, riuscendo a rimettere a posto tutto con la sua presenza.

Il nuovo inizio di Barbara con Simone

Simone Fratini, noto imprenditore nel settore dei prodotti per capelli e protesi capillari, è stato descritto dalla De Rossi come una figura di grande supporto e sensibilità. L’attrice ha enfatizzato come Fratini abbia una parte femminile molto sviluppata, una qualità che ha contribuito a rendere la loro relazione unica e speciale. Questo nuovo capitolo nella vita di De Rossi segna un passo importante, simboleggiando un inizio felice e promettente per entrambi.