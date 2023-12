Risolto mistero all’hotel Ritz di Parigi, sparito anello dal valore di 750 mila euro, ritrovato in un’aspirapolvere, sospetti su un dipendente

0 SHARES Condividi Tweet

Un anello da 750mila euro scomparso al Ritz di Parigi è stato ritrovato. La direzione e la polizia hanno agito con rapidità e efficienza.

Ritrovamento eccezionale

Il prestigioso hotel Ritz di Parigi ha recentemente fatto notizia per un evento insolito: la scomparsa e il ritrovamento di un anello dal valore di 750mila euro. La direzione del Ritz, uno degli alberghi più lussuosi e noti a livello mondiale, ha comunicato al quotidiano francese Le Parisien la felice conclusione della vicenda.

Il proprietario dell’anello aveva segnalato la scomparsa venerdì scorso alla stazione di polizia del Centro di Parigi. “Gli sforzi incessanti e l’attento lavoro degli agenti di sicurezza hanno permesso di ritrovare l’anello questa mattina”, hanno dichiarato le forze dell’ordine. Il proprietario dell’anello ha espresso grande gratitudine verso il personale del Ritz, lodando la loro integrità e professionalità.

Indagine efficace

Il cliente interessato è un dirigente malese. Contrariamente alle iniziali preoccupazioni, il caso non si è rivelato un furto.

Il gioiello è stato rinvenuto all’interno di un sacchetto dell’aspirapolvere. Robin Binsard e Rebecca Childs, avvocati del cliente, hanno espresso il loro ringraziamento sia alla polizia che alle squadre dell’hotel per la rapidità e l’efficacia delle indagini.

“La loro collaborazione ha portato a una risoluzione rapida e soddisfacente del caso”, hanno aggiunto.

Contesto e precedenti

L’incidente ha sollevato sospetti iniziali quando il cliente, arrivato a Parigi il giorno prima, si è recato alla polizia per denunciare la scomparsa dell’anello, che aveva lasciato in camera sua.

Il Ritz, noto per la sua clientela elitaria e di fama mondiale, ha avuto in passato episodi simili di scomparsa di gioielli, come sottolineato da Forbes. Nel 2018, per esempio, si sono verificati due furti di alto profilo. Incidenti di questo tipo non sono estranei neanche al resto di Parigi, con il famoso caso di Kim Kardashian derubata nel 2016.

Sabato, il turista malese ha lasciato Parigi per Londra, in attesa di ritornare per recuperare il suo anello. Il Ritz ha offerto al suo ospite tre notti in omaggio come gesto di scusa, un “gesto commerciale” che tuttavia non sembra interessare particolarmente al cliente.