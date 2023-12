Susy, parrucchiera di Terracina, offre tagli di capelli gratuiti a chi è in difficoltà durante il periodo natalizio: “Anche io ho avuto momenti duri”

0 SHARES Condividi Tweet

Susy, parrucchiera dal cuore grande, regala tagli di Natale a chi è in difficoltà

In occasione del Natale, Susy, una parrucchiera di Terracina con residenza a Sezze, ha scelto di compiere un gesto di grande generosità. Conscia del fatto che molte persone attraversano periodi difficili e non possono permettersi servizi extra come un taglio di capelli, Susy ha deciso di offrire gratuitamente i suoi servizi. La parrucchiera, titolare di un negozio nel centro di Sezze sui Lepini, ha fatto quest’annuncio sulla pagina Facebook “Sei di Sezze se”: “Buona sera a tutti, sono la titolare del negozio Parrucchiera Estetica Susy che si trova in via Resistenza. Dal giorno martedì 12 al giorno venerdì 15 dicembre dopo l’orario di chiusura offro un taglio e una piega alle persone più bisognose per regalo di Natale”.

Un gesto che va oltre il lavoro

Susy dimostra un impegno che va oltre il semplice lavoro di parrucchiera. Il suo desiderio di dedicare tempo e lavoro extra, sottraendolo al proprio riposo e alla famiglia, evidenzia un profondo senso di empatia e altruismo. “Ho sempre fatto così, anche in passato, a chi aveva bisogno e non poteva pagare il servizio era gratuito”, spiega Susy. “Nella mia attività chi ha veramente bisogno può venire a prenotare per quella settimana un taglio ed una piega, così sarà più caldo anche il loro Natale”. Questo gesto di generosità non solo riscalda i cuori durante le festività ma rafforza anche il senso di comunità.

Un esempio di solidarietà

La decisione di Susy di aiutare chi è meno fortunato durante il periodo natalizio ha ricevuto un’accoglienza entusiasta sui social media. La sua storia è un esempio lampante di come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita delle persone. “Sono una persona semplice a cui piace il suo lavoro e soprattutto aiutare il prossimo”, conclude Susy. “Anche io ho passato una fase critica dove avevo bisogno, quindi capisco cosa significa anche un piccolo gesto, una mano tesa”. La generosità di Susy non solo rispecchia lo spirito natalizio, ma illumina anche l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco.