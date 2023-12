Rapina a mano armata ai danni di una famiglia rom: finti poliziotti portano via denaro e gioielli

0 SHARES Condividi Tweet

Quattro uomini armati, travestiti da poliziotti, hanno rapinato una famiglia rom in casa, rubando gioielli e denaro per un valore di 1.200 euro.

Una famiglia rom ha subito un’aggressione spaventosa nella loro abitazione di via Laurentina. Quattro uomini, indossando pettorine false della polizia e con i volti coperti, hanno fatto irruzione nell’appartamento. Armati di pistole, hanno minacciato la coppia e i loro figli, costringendoli a consegnare gioielli e denaro per un totale di 1.200 euro. Le vittime, residenti nell’abitazione dal 2020 dopo il trasferimento dal campo nomade di via Candoni, sono state sorprese dalla finta squadra di polizia che ha bussato alla loro porta.

Una rapina ben organizzata

I rapinatori, agendo con precisione e velocità, hanno tenuto sotto controllo la famiglia rom senza usare violenza fisica. Dopo aver ottenuto quello che volevano, sono fuggiti con una Renault Capture nera, rubata soltanto due giorni prima. La famiglia, nonostante lo shock, è riuscita a notare la targa dell’auto, che i carabinieri hanno collegato a un furto recentemente denunciato. Nonostante la mancanza di testimoni esterni, a causa della chiusura delle attività commerciali vicine e dell’assenza di altri inquilini nell’edificio, le vittime hanno fornito una testimonianza dettagliata dell’accaduto.

Le ricerche in corso

I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche del veicolo fuggitivo, ma fino ad ora senza successo. Sperando di trovare elementi utili per le indagini, le autorità stanno esaminando le immagini della videosorveglianza della zona e verificando la coerenza delle dichiarazioni della famiglia rom con gli elementi raccolti. Questa rapina, studiata nei minimi dettagli, ha lasciato la comunità in allerta e le autorità impegnate in una ricerca intensa per catturare i colpevoli.