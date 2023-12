Marta Flavi su Costanzo: “Anche io sono stata tradita da Maurizio tantissime volte ma ho taciuto per paura”

0 SHARES Condividi Tweet

Marta Flavi rivela il tradimento di Maurizio Costanzo e il suo silenzio

Marta Flavi, in una recente intervista rilasciata ad AdnKronos, ha aperto il cuore riguardo il suo passato con Maurizio Costanzo, rivelando di essere stata tradita più volte dall’ex marito. “Ero la prima donna cornuta dello spettacolo, ma non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente,” ha detto la Flavi. Ha confessato che la sua decisione di mantenere il silenzio derivava non solo da un senso di riservatezza ma anche dalla paura, poiché Costanzo era un uomo di potere. “Mi sono tenuta il mio dolore, non parlandone con televisioni o giornali,” ha aggiunto la conduttrice.

Il cambiamento di vita dopo il tradimento

La Flavi ha spiegato come, a seguito del tradimento, la sua vita abbia preso una direzione migliore, sebbene la sua carriera abbia sofferto. Ha osservato che, simile a quanto accaduto a Ilary Blasi, molte persone si erano voltate dall’altra parte, non sostenendola a causa del potere e dell’influenza di Costanzo. “Tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte,” ha spiegato. Nonostante ciò, la Flavi ha trovato la forza di andare avanti, sottolineando l’importanza di affrontare le avversità con ironia e il supporto degli amici.

Riflessioni su Costanzo e la scelta di non partecipare al suo funerale

Riguardo ai suoi rapporti con Costanzo prima della sua morte, la Flavi ha rivelato che i due avevano fatto pace. Ha espresso tristezza per la scomparsa di Costanzo, a cui aveva voluto bene, ma ha spiegato la sua decisione di non partecipare al funerale. “Quando è morto Maurizio, per un giorno intero, sono uscite fotografie solo mie e sue,” ha detto, aggiungendo che non voleva sfruttare un momento di dolore per farsi pubblicità. Invece, ha scelto di pregare per lui privatamente, dedicandogli una messa come suo personale saluto.