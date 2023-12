Orazio e Giacinta, un amore per sempre: 75 anni di matrimonio e poi lasciano la terra a pochi giorni di distanza

0 SHARES Condividi Tweet

Un amore che va oltre la vita: Orazio e Giacinta insieme fino alla fine

Orazio Sardelli e Giacinta Cicellini, entrambi nati nel 1928, hanno concluso il loro viaggio terreno a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, testimoniando un legame d’amore indissolubile. La coppia, che aveva celebrato 75 anni di matrimonio lo scorso agosto, è stata un esempio di devozione e affetto reciproco. Orazio è scomparso il 24 novembre e Giacinta, incapace di sopportare la perdita del marito, lo ha seguito il 7 dicembre. La loro storia, iniziata sui banchi di scuola elementare, è proseguita per più di sette decenni, caratterizzata da un profondo rispetto e dedizione reciproci. Hanno vissuto insieme gli anni difficili del dopoguerra e del miracolo economico, fondando una famiglia e contribuendo alla costruzione dell’Italia moderna. L’amore tra Orazio e Giacinta è stato celebrato dai familiari e dalla comunità locale, testimoniando che il vero amore può durare una vita intera.

La loro storia: un esempio di dedizione e sacrificio

Orazio e Giacinta hanno trascorso la maggior parte della loro vita lavorativa a Roma, presso il Vaticano, prima di tornare nella loro terra natale per dedicarsi all’azienda agricola di famiglia. La loro unione è stata caratterizzata da sacrifici e impegno reciproco. Nel loro ultimo anniversario, avevano rinnovato la promessa di un “amore eterno”, una promessa mantenuta fino all’ultimo respiro. I loro figli, nipoti e pronipoti hanno celebrato il loro esempio di vita, sottolineando il valore dell’amore e della famiglia.

Le parole dei nipoti: un tributo a un legame speciale

I nipoti di Orazio e Giacinta hanno espresso il loro amore e rispetto per i nonni attraverso toccanti parole sui social media. Hanno descritto il rapporto dei nonni come una “simbiosi”, dove entrambi dipendevano l’uno dall’altra per formare un’unica persona. Le loro parole hanno sottolineato la forza e la profondità del legame tra Orazio e Giacinta, un amore che ha superato le sfide della vita e che continua a ispirare le generazioni future. “Una simbiosi si stabilisce quando due individui si comportano come se avessero bisogno l’uno dell’altro per formare un persona sola”, ha detto la nipote, ricordando la coppia come un esempio di amore vero e duraturo.