Dramma tra amici: 18enne perde la vita dopo un Improvviso attacco di vomito

Un ragazzo di 18 anni è deceduto in modo inspiegabile a Lecce, dopo aver manifestato sintomi preoccupanti di indisposizione e emesi in compagnia degli amici.

Incidente inatteso e soccorsi inefficaci

In un appartamento situato nella via degli Stampacchia a Lecce, un’area centrale vicina al trafficato viale Otranto, si è verificato un evento tragico e improvviso.

Un ragazzo di soli 18 anni ha iniziato a sentirsi indisposto e a vomitare davanti ai suoi amici, causando immediata preoccupazione.

La serata, che si presentava tranquilla, si è trasformata in un momento di ansia e paura per gli amici presenti, testimoni del peggioramento delle condizioni di salute del giovane.

Investigazioni in corso dopo l’intervento di emergenza

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 durante la serata. Gli amici del ragazzo, allarmati dai suoi continui conati di vomito, hanno agito prontamente.

Tuttavia, al momento dell’arrivo dei soccorritori, la situazione era già critica. Nonostante gli sforzi per rianimare il 18enne, i tentativi si sono rivelati vani. In seguito a questo inaspettato decesso, i carabinieri di Lecce hanno iniziato a indagare per scoprire le cause e le circostanze esatte dell’accaduto.