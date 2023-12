Fiorello irrompe nello Studio di “Ballando con le Stelle” su Rai2 e scrive dei messaggi per tutti i giudici, alla Lucarelli “Tuo marito cucina male”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello e la sua incursione a sorpresa in “Ballando con le Stelle”

Fiorello, l’inimitabile showman e conduttore di “Viva Rai2″, ha sorpreso tutti con una sua apparizione nello studio di “Ballando con le stelle“. Dopo aver dedicato tempo alla sua consueta rassegna stampa, l’attenzione di Fiorello si è spostata sul noto programma di ballo di Rai1. “Abbiamo un dubbio sul regolamento di ‘Ballando con le stelle’, non è molto chiaro. Allora abbiamo deciso di indagare”, ha esordito lo showman, dando il via a un siparietto comico.

Lo scherzo di Fiorello e Biggio: ironia e battute

La clip mostrata ai telespettatori ha visto Fiorello insieme a Biggio alle prese con una sorta di incursione “furtiva” nel backstage di “Ballando“. I due hanno raggiunto il bancone della giuria e Fiorello ha invitato il collega a sedersi al posto di Guillermo Mariotto, noto giurato del programma. “Siediti qui, prova a prendere la paletta”, ha scherzato Fiorello. Poi, mettendosi al centro della pista, Fiorello ha improvvisato una performance, con Biggio che gli ha assegnato il punteggio massimo.

Messaggi ironici e trovata del regolamento

Durante la loro esplorazione, Fiorello e Biggio hanno trovato un blocco di appunti appartenente a Mariotto e hanno deciso di lasciare alcuni messaggi ironici. “Sei poco elegante, inutile, zero”, hanno scritto, firmandosi scherzosamente come Giovanni Terzi, uno dei concorrenti del programma. Hanno poi proseguito con messaggi per Selvaggia Lucarelli (“Tuo marito cucina male alla Clerici”) e per Ivan Zazzaroni (“Hai i capelli del 1986”). Infine, i due hanno trovato il tanto cercato regolamento di “Ballando”, concludendo con una battuta: “Eliminato, ripescato, ma solo se il concorrente non capisce niente”.