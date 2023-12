Patti Smith: concerto a Bologna annullato a causa di un malore improvviso

0 SHARES Condividi Tweet

Il concerto di Patti Smith, previsto per questa sera al Teatro Duse di Bologna, è stato annullato in seguito a un malore improvviso accusato dalla cantante. Il Teatro Duse, dove si sarebbe dovuto tenere l’esibizione, ha espresso rammarico per l’accaduto e ha manifestato vicinanza all’artista, augurandole una pronta guarigione. Nel contempo, il teatro ha messo a disposizione le informazioni necessarie per procedere al rimborso dei biglietti, cercando di minimizzare i disagi per il pubblico.

Visita culturale a Siena

Prima dell’incidente, Patti Smith aveva trascorso del tempo a Siena, immergendosi nella cultura locale. La sua visita includeva la Pinacoteca Nazionale, dove ha potuto ammirare le opere esposte grazie alle spiegazioni del direttore Axel Hémery. Inoltre, ha visitato il Palazzo Pubblico, dove è stata accolta dal sindaco Nicoletta Fabio e ha avuto l’opportunità di osservare da vicino il restauro dell’Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo. Durante la sua permanenza, è stata accompagnata da Stefano Di Bello di Opera Laboratori e da Fiorino Iantorno, vivendo un’esperienza culturale ricca e significativa.

Reazioni e supporto dei fan

I fan di Patti Smith hanno espresso preoccupazione e sostegno per la cantautrice sui social media, augurandole una rapida guarigione. Anche se il concerto è stato annullato, la comunità artistica e i suoi sostenitori rimangono uniti nell’auspicio che Patti possa presto tornare in salute e continuare a esibirsi. Nel frattempo, il Teatro Duse si sta occupando attivamente di gestire le pratiche di rimborso e di mantenere informati gli spettatori.