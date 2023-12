Giulia Cecchettin, l’Università di Padova ha deciso di riconoscerle la Laurea Postuma il 2 Febbraio

0 SHARES Condividi Tweet

L’Università di Padova conferirà una laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica a Giulia Cecchettin, tragicamente scomparsa l’11 novembre. La cerimonia si terrà il 2 febbraio, in onore delle sue conquiste accademiche.

Il Senato Accademico dell’Università di Padova ha deliberato il conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica a Giulia Cecchettin, la giovane studentessa tragicamente scomparsa lo scorso 11 novembre. La famiglia di Giulia riceverà la pergamena di laurea in una cerimonia programmata per il 2 febbraio. Questo riconoscimento postumo arriva in seguito all’impegno accademico di Giulia, che aveva inviato la versione finale della sua tesi alla sua professoressa il giorno della sua scomparsa.

Il tragico destino di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin, 22 anni, è stata tragicamente uccisa da Filippo Turetta, il suo ex fidanzato. Il giorno della sua scomparsa, aveva inviato la versione definitiva della sua tesi di laurea, con la discussione prevista per il 16 novembre. Purtroppo, Giulia non ha mai potuto presentare il suo lavoro, in quanto è stata trovata senza vita nei pressi di un canalone del lago di Barcis. Turetta, dopo giorni di fuga, è stato catturato in Germania e ha confessato l’omicidio durante un recente interrogatorio. Attualmente si trova in carcere a Verona.

Il significato del riconoscimento

La decisione dell’Università di Padova di conferire la laurea alla memoria a Giulia Cecchettin simboleggia un gesto di profondo rispetto e riconoscimento per il suo impegno e le sue capacità accademiche. Questo atto rappresenta anche un momento di commemorazione e riflessione sulla tragica perdita di una giovane vita promettente, sottolineando l’importanza della memoria e del ricordo nel contesto accademico e sociale.