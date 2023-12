Ilary Blasi rumors di gravidanza, lui le regala anche un anello da 100mila euro

0 SHARES Condividi Tweet

Rumors suggeriscono che Ilary Blasi potrebbe essere incinta del suo compagno Bastian Muller. L’anello di fidanzamento da 100mila euro aggiunge credibilità alla serietà della loro relazione

Ilary Blasi e il suo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, stanno vivendo un periodo d’oro nella loro relazione. Recentemente, sono stati avvistati insieme a Saint Moritz, dove la presenza dell’anello di fidanzamento al dito di Ilary ha alimentato il gossip. Secondo le fonti vicine alla coppia, Ilary non ha sciato durante il viaggio, alimentando le voci di una possibile gravidanza. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il lussuoso anello di fidanzamento

Ilary Blasi sfoggia un anello di fidanzamento dal valore stimato di 100mila euro. Secondo l’esperto gioielliere Carlo Eleuteri, un diamante taglio brillante di quella dimensione e qualità, tra i 4 e i 5 carati, non può costare meno di questa cifra. Questo dettaglio sembra confermare la serietà e la profondità del legame tra Ilary e Bastian, suggerendo che la coppia sta pianificando un futuro insieme.

Una coppia che non bada a spese

La coppia ha dimostrato di non badare a spese, scegliendo di soggiornare al Grace La Margna St. Moritz, un boutique hotel di lusso recentemente aperto. I costi per una stanza variano dai 1.000 euro per la più piccola ai 4.150 euro per la suite di lusso. Queste scelte evidenziano lo stile di vita opulento che Ilary e Bastian stanno conducendo insieme, aggiungendo ulteriore interesse alla loro storia d’amore.