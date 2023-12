Adriano Celentano annuncia il suo ritorno in televisione con un nuovo programma: “Devo ancora decidere, però, se in Rai o su La7”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriano Celentano ha annunciato il suo imminente ritorno in televisione con un nuovo programma. La scelta della rete televisiva oscilla tra Rai e La7, come ha rivelato in un messaggio audio durante la trasmissione “Domenica In”.

Durante l’ultima puntata di “Domenica In” andata in onda su Rai 1, Adriano Celentano ha fatto un annuncio sorprendente. Attraverso un messaggio audio indirizzato a Vincenzo Mollica, ospite del programma, il Molleggiato ha rivelato di aver quasi completato la preparazione di un nuovo show televisivo. “Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni,” ha dichiarato Celentano, aggiungendo un tocco di suspense riguardo alla rete che ospiterà il suo programma. “Se non sarà la Rai, sarà La7,” ha precisato, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

La reazione di Mollica e l’entusiasmo dei fan

La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e ha profondamente commosso Vincenzo Mollica, che ha espresso gratitudine a Celentano per avergli permesso di continuare a fare il suo mestiere. Mollica, affetto da problemi di vista, ha condiviso alcuni pensieri sul suo show “L’arte di non vedere”, che racconta le sue esperienze da vedente e non vedente. Celentano, con il suo caratteristico stile, ha espresso il desiderio che le sue puntate future raggiungano le persone ovunque si trovino, anche senza l’uso di un televisore.

Celentano: un artista che non smette mai di sorprendere

Adriano Celentano, noto per la sua creatività e il suo spirito innovativo, si appresta a fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Con una carriera che abbraccia diverse decadi, il Molleggiato continua a sorprendere e ad affascinare il pubblico con le sue iniziative artistiche. Nonostante la mancanza di dettagli specifici sul contenuto del nuovo programma, l’annuncio ha già scatenato grande attesa e curiosità tra i telespettatori e i fan di lunga data. Resta solo da scoprire quale rete avrà il privilegio di trasmettere il prossimo capitolo della carriera televisiva di una delle icone più amate della cultura italiana.

