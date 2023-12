Milano, misteriosa morte dell’ereditiera Fiorenza Rancilio, il corpo trovato nel suo appartamento con evidenti lesioni al cranio

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorenza Rancilio, 73 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano, con segni di lesione al cranio. La polizia indaga sull’accaduto.

Misteriosa morte di Fiorenza Rancilio

Un tragico evento ha scosso il centro di Milano: Fiorenza Rancilio, una donna di 73 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Crocefisso.

Gli investigatori, giunti sul posto, hanno rilevato un’evidente lesione al cranio. I carabinieri della compagnia Milano Duomo sono intervenuti per indagare sulle circostanze della morte.

Anche la sezione rilievi del comando provinciale è presente nell’abitazione per effettuare le indagini necessarie, come confermato dai carabinieri in una nota ufficiale. Al momento della scoperta, in casa era presente solo il figlio della donna, che è stato ascoltato dalle autorità.

Vita e impegno di Fiorenza Rancilio

Fiorenza Rancilio non era solo una cittadina qualunque: era la presidente della fondazione Augusto Rancilio, dedicata a suo fratello, un architetto che ha avuto un destino tragico.

Augusto Rancilio fu sequestrato il 2 ottobre 1978 dall’Anonima a Cesano Boscone, vicino Milano, all’età di 26 anni. Il suo corpo non fu mai ritrovato, e si presume che sia stato ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga.

La famiglia Rancilio ha radici profonde nel mondo imprenditoriale: Fiorenza e Augusto erano figli di Gervaso Rancilio, un noto imprenditore italo-francese nel settore delle macchine per il caffè.

Indagini in corso per fare chiarezza

Le indagini sulla morte di Fiorenza Rancilio sono ancora in corso. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di comprendere se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito alla sua morte.

L’interrogatorio del figlio e l’analisi del luogo del ritrovamento sono passaggi cruciali per far luce sulla vicenda. Questo tragico evento ha riacceso l’attenzione sulla famiglia Rancilio, già segnata dalla scomparsa di Augusto decenni fa.