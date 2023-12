Stefano De Martino infuriato per le dichiarazioni di Belen a Domenica In, cosa sta venedo fuori

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino ha reagito male all’intervista di Belen Rodriguez su di lui a “Domenica In”. Mara Venier ha evitato domande scottanti, lasciando intatto il gossip su Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino ha manifestato forte disappunto in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex moglie, Belen Rodriguez, durante il programma “Domenica In”. Belen ha descritto De Martino come insensibile e incapace di amare, parole che hanno scatenato una forte reazione da parte del conduttore. “È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip,” rivela una fonte vicina a De Martino. Queste dichiarazioni, emerse in un contesto televisivo molto seguito come “Domenica In”, hanno provocato un forte impatto mediatico.

Mara Venier e il suo ruolo di mediatrice

Mara Venier, conduttrice di “Domenica In”, ha assunto un ruolo cruciale durante l’intervista. Sebbene avesse l’opportunità di approfondire ulteriori dettagli scottanti, ha scelto di mantenere un approccio più moderato. Giuseppe Candela, commentando la situazione, ha sottolineato che la Venier avrebbe potuto indagare sulla presunta relazione tra De Martino e Alessia Marcuzzi, ma ha deciso di non farlo. Questa scelta ha lasciato intatte le voci di corridoio, evitando così di mettere ulteriormente in difficoltà De Martino.

Il retroscena e l’immagine pubblica di De Martino

Il retroscena fornito da Dagospia suggerisce una possibile vendetta di Belen nei confronti del suo ex marito, proprio nel momento in cui De Martino stava tentando di ripulire la sua immagine pubblica. Secondo le fonti, De Martino partecipava a eventi serali, ma evitava di pubblicizzarli sui social per mantenere un’immagine più pulita. Tuttavia, le dichiarazioni di Belen e la copertura mediatica dell’intervista potrebbero aver messo a rischio questi sforzi.