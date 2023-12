Ondata di caldo anomalo in Spagna, a Malaga oltre 25 gradi e tutti in spiaggia, previste temperature alte anche per Natale

0 SHARES Condividi Tweet

La città di Malaga, in Spagna, sta sperimentando temperature eccezionalmente alte per dicembre, attirando numerosi turisti e residenti. Intanto, le tendenze di viaggio degli italiani si evolvono per le vacanze e il Capodanno.

Dicembre caldo a Malaga sorprende turisti e locali

Le spiagge e i parchi di Malaga, una città nella regione andalusa della Spagna, stanno vivendo un’inaspettata affluenza di persone a causa delle temperature superiori ai 25 gradi registrate in questo periodo.

Questo insolito clima natalizio sta rendendo Malaga un punto di ritrovo atipico per questo periodo dell’anno, con molti che approfittano per godersi il sole e il mare.

Italiani alla ricerca di nuove mete festive

Gli italiani stanno mostrando un crescente interesse per i viaggi durante le vacanze natalizie, come rivelato dall’analisi di eDreams.

Quest’anno, Parigi si conferma come destinazione più popolare per il Natale 2023, mentre Siviglia guadagna posizioni tra le preferenze.

Tirana e Catania completano la lista delle top 3 destinazioni per le festività. Siviglia, Bangkok e Praga si distinguono tra le mete in ascesa rispetto al 2022. La maggior parte dei viaggiatori italiani (58%) predilige soggiorni di breve durata, di 3 o 4 giorni, effettuando le prenotazioni uno o due mesi prima (41%) o fino a tre mesi in anticipo (31%).

Capodanno 2024: gli italiani scelgono la spagna

Per le celebrazioni di Capodanno 2024, la Spagna si conferma una meta favorita, con Barcellona che guida le prenotazioni.

Malaga si distingue come la destinazione con l’incremento più significativo, segnando un aumento del 240% rispetto al 2022.

Anche per Capodanno, la tendenza italiana è quella di optare per viaggi di 3 o 4 giorni, con la maggior parte delle prenotazioni effettuate tra i due e i tre mesi prima (36%) e oltre tre mesi in anticipo (33%). Questi dati riflettono una tendenza alla pianificazione anticipata e una preferenza per vacanze brevi durante le festività.