Carmen Russo si confessa “Con mio marito Paolo stiamo passando un momento difficile”

0 SHARES Condividi Tweet

In un’intervista televisiva, Carmen Russo ha rivelato che lei ed Enzo Paolo Turchi stanno attraversando una fase critica nel loro matrimonio, pur confermando che non si sono separati.

Le sfide coniugali affrontate da Russo e Turchi

Carmen Russo, ospite nel talk show di Monica Setta, ha discusso apertamente delle difficoltà che sta vivendo nel suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi. Nonostante i rumors di una separazione, la celebrità ha smentito queste voci, ammettendo però che il loro rapporto sta vivendo un periodo di tensione.

Confronti nel matrimonio di Russo-Turchi

In un momento di franca apertura, Russo ha condiviso la sua frustrazione riguardo ai pettegolezzi che coinvolgono la sua relazione con il marito:

«Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della quale non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo». Ha poi parlato della forza e della resilienza del loro amore:

«Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai».