Bari, studente 17enne picchiato da un ex compagno di classe, gli ha spaccato un timpano

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave episodio di violenza si è verificato al Liceo Scientifico Fermi di Bari, dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un ex compagno di classe, causandogli lesioni all’orecchio.

Aggressione inaspettata in ambito scolastico

Un tranquillo giorno di scuola si è trasformato in un momento di terrore per uno studente del Liceo Scientifico Fermi di Bari. Il ragazzo, 17 anni, è stato brutalmente attaccato da un ex compagno di classe, anch’esso diciassettenne, che ha fatto irruzione nell’istituto durante le lezioni.

L’aggressore, che non frequenta più lo stesso liceo, si era recato nella scuola per una visita agli ex compagni e docenti.

Dinamica dell’incidente e conseguenze

La visita inaspettata si è trasformata in violenza quando l’ex studente ha cominciato a registrare un video del suo ex compagno di classe con il cellulare, provocando la reazione violenta di quest’ultimo.

Il ragazzo aggredito, sentendosi offeso dalla registrazione, ha reagito colpendo l’ex compagno, causandogli lesioni al timpano. A seguito dell’incidente, la dirigente scolastica ha deciso di sospendere tutte le attività di autogestione programmate nei giorni successivi.