Incidente mortale in città, Mini-Cooper si schianta contro i paletti, perde la vita Mery Conte, aveva 23 anni

Mery Conte, 23 anni, ha perso la vita in un incidente stradale ad Aversa. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia avvenuta in viale della Libertà.

Una notte di tragedia

La notte ha portato con sé una tragedia nel comune di Aversa, nel Casertano. Mery Conte, una ragazza di soli 23 anni, è stata vittima di un grave incidente stradale che ha lasciato la comunità in lutto. Il fatale incidente si è verificato in viale della Libertà, all’intersezione con via Pietro Nenni. Oltre alla triste perdita di Mery, l’incidente ha causato il ferimento di altre due persone.

Il resoconto della polizia

La polizia stradale di Caserta, attraverso le sue indagini, ha ricostruito i dettagli dell’accaduto. Mery Conte viaggiava come passeggera in una Mini-Cooper, al fianco di un amico alla guida e un’altra amica seduta nel sedile posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, in un momento tragico, il guidatore ha perso il controllo del veicolo. Le cause potrebbero essere riconducibili all’asfalto reso pericoloso dalla pioggia. La vettura è stata proiettata fuori strada, impattando violentemente contro alcuni paletti.

Comunità in lutto

Questo incidente ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Aversa, dove la giovane Mery Conte era conosciuta e apprezzata. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso amici, familiari e conoscenti, che ora piangono la perdita di una vita giovane e piena di promesse. La tragedia solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di una guida prudente, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.