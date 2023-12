“Chi l’ha Visto?”, il rimpianto di Elena Cecchettin “Se penso a ciò che ha provato mia sorella, non riesco a darmi pace”

0 SHARES Condividi Tweet

In un’intervista a “Chi l’ha Visto?”, Elena Cecchettin ha condiviso dettagli sul complicato e pericoloso rapporto tra sua sorella Giulia e Filippo Turetta, l’uomo accusato dell’omicidio.

Le parole di Elena Cecchettin

Elena Cecchettin, in un’intervista concessa a “Chi l’ha Visto?” dopo il funerale di sua sorella Giulia, ha offerto un’analisi cruda del rapporto tra la sorella e Filippo Turetta. “Filippo per me è l’assassino di mia sorella, è la persona che prima di ucciderla le ha fatto vivere due anni di inferno”, ha affermato Elena, mostrando chiaramente il suo punto di vista su questa tragica vicenda.

Una relazione pericolosa

Durante l’intervista, Elena ha descritto il rapporto tra Giulia e Filippo come estremamente tossico. Ha raccontato di come Turetta esercitasse un controllo oppressivo su Giulia, limitando le sue libertà personali. “Non le lasciava fare niente senza mettere la sua voce e la sua opinione. Spesso per evitare un litigio faceva quello che diceva lui anche se lei non voleva. Filippo è figlio del patriarcato, in lui certi comportamenti sono entrati più dentro forse perché non aveva una personalità forte”, ha spiegato Elena.

Il dolore e la perdita

Elena, nel proseguire l’intervista, ha espresso il profondo dolore causato dalla morte della sorella. Ha parlato della sua incapacità di accettare il sofferenza inflitta a Giulia da Filippo.

“Io dico sempre che il male che sto provando lo posso sopportare. Quello che non riesco a sopportare è il male che ha subito lei, non mi dà pace, anche pensare a tutte le possibilità di fare cose, che sia andare all’Università o disegnare, la libertà, che lui le ha tolto”.

Il conflitto interiore

Verso la fine dell’intervista, Elena ha riflettuto sull’ostilità che provava nei confronti di Turetta, un sentimento che ora la tormenta. Ha espresso rimpianti per il suo atteggiamento, temendo che questo possa aver impedito a Giulia di confidarsi con lei su eventuali episodi di violenza.