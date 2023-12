Dopo il coma, il risveglio di Alberto Scagni, il commovente incontro con la madre”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Scagni, detenuto per l’omicidio della sorella, si risveglia dal coma indotto dopo un’aggressione in carcere. Un momento ricco di emozioni tra lui e la madre, nonostante il terribile passato.

Il 13 dicembre segna un momento significativo per Alberto Scagni, che esce dal coma farmacologico. Scagni, condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio di sua sorella Alice nel 2022, è stato vittima di un’aggressione brutale il 22 novembre da parte di due detenuti. Ha subito gravi lesioni facciali, richiedendo due interventi chirurgici e un periodo prolungato in coma farmacologico.

L’aggressione e le cure

Durante la sua detenzione, Scagni ha affrontato un’aggressione durata tre ore, dove è stato colpito in faccia con uno sgabello da due detenuti marocchini. Il personale carcerario è riuscito a salvarlo, ma a causa delle ferite gravi, è stato necessario il coma farmacologico per permettere la sua guarigione. Durante il suo ricovero, è stato sottoposto a due operazioni chirurgiche per trattare le fratture complesse che aveva subito.

Emozioni e sostegno della madre

Nonostante il delitto che ha visto suo figlio come colpevole, la madre di Scagni non ha mai perso la speranza e ha continuato a sostenerlo. Al suo risveglio, lei era lì ad attenderlo, segnando un momento emotivo di lacrime e abbracci. Questo momento sottolinea la complessità dei legami familiari e il supporto incondizionato di una madre, nonostante le circostanze difficili. La donna, inoltre, ha criticato le autorità per non aver fornito un adeguato supporto psichiatrico a Scagni, sottolineando che ciò avrebbe potuto prevenire l’omicidio. Queste le sue parole: “Io, mamma di una giovanissima mamma uccisa, tre ore dopo aver allattato, oggi sto in pena per la vita del suo omicida. A volte nemmeno io so come faccio a tenermi ancora in piedi”.

E poi ha proseguito così: “Se Alberto fosse stato messo per tempo in Tso, in una situazione di sua sicurezza psichica, non avrebbe avuto il delirio che lo ha portato a fare quello che ha fatto. Il 112 non ha fatto nulla quando lo abbiamo chiamato, non ha cercato Alberto. Cosa fanno le forze di polizia quando vengono sollecitate? È aberrante quello che è capitato a noi e che continua a capitare”.