L’addio alla 23enne Mary Conte, era in auto con il fidanzato, poi il terribile schianto, il suo corpo senza vita, intrappolato tra le lamiere

Una giovane di 23 anni, Mery Conte, è tragicamente deceduta in un incidente stradale a Caserta. La sua auto, una Mini Cooper, ha perso il controllo, causando l’incidente.

Dettagli dell’incidente mortale di Mery Conte

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Mery Conte, 23 anni, sulla variante di Aversa, in provincia di Caserta. “Mery Conte è morta praticamente sul colpo,” riportano le fonti. L’auto, che non coinvolgeva altri veicoli, si è schiantata per cause ancora in fase di accertamento.

La dinamica del sinistro

Mery Conte viaggiava insieme al fidanzato e a un amico, tutti a bordo di una Mini Cooper. Il tragico evento si è verificato tra via Serao e via Nenni, vicino alla stazione di Aversa.

“La vettura, perdendo il controllo, ha colpito un palo e poi un muro,” emerge dalle indagini. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per Conte non c’era più nulla da fare.

La comunità in lutto per la scomparsa di Conte

Gli altri due passeggeri sono stati trasportati all’ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il guidatore, risultato negativo ai test di alcol e droga, ha causato inconsapevolmente la tragedia.

La notizia della morte di Mery Conte, nota estetista a Qualiano, ha suscitato profondo dolore nella comunità. Una sua amica ha condiviso su social: “Mi rimane solo di pensare le serate, i momenti fantastici e le risate fatte insieme. Riposa in pace amore mio”.