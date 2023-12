La nuova fiamma di Tom Cruise è una 36enne ex modella russa, l’ex marito avverte però l’attore “Attento al portafoglio. Con me ha speso più di 13 milioni in borse e vestiti”

0 SHARES Condividi Tweet

Tom Cruise è stato recentemente visto in compagnia dell’ex modella Elsina Khayrova, figlia di un parlamentare russo. L’ex marito di lei avverte Cruise della propensione di Elsina per il lusso.

La nuova compagna di Tom Cruise

Tom Cruise, 61 anni, icona di Hollywood, è stato visto con Elsina Khayrova, 36 anni, ex modella e figlia di un parlamentare russo, in atteggiamenti intimi a una festa a Mayfair, Londra.

Gli amici di Cruise hanno commentato che “lui sembra essere molto infatuato.

” Tuttavia, Dmitry Tsetkov, l’ex marito di Khayrova, ha avvisato Cruise riguardo le abitudini costose della donna, dicendo che Cruise “dovrebbe essere pronto a tenere il portafoglio ben aperto perché lei ha gusti costosi e lussuosi.”

Avvertimenti dall’ex marito della Khayrova

Dmitry Tsetkov, ex marito di Elsina e magnate dei diamanti e dell’estrazione mineraria, ha condiviso dettagli sulle abitudini di spesa di Elsina durante il loro matrimonio di 11 anni.

Ha affermato di aver speso 10 milioni di sterline in vestiti e altri 2 milioni in borse per lei. Tsetkov, parlando dalla sua villa da 27 milioni di sterline, ha detto:

“Indipendentemente da chi sta con, Tom Cruise o chiunque altro, dovrebbero essere consapevoli che le piacciono le cose belle della vita e ha un gusto costoso e lussuoso.” Tuttavia, ha aggiunto: “Sono felice per lei, le auguro tutto il meglio.”

Il costoso divorzio e il futuro progetto cinematografico

Tsetkov ha rivelato che il loro divorzio gli è costato circa 150 milioni di sterline, riducendo la sua fortuna da 200 milioni a 50 milioni di sterline.

Ha detto che Elsina è stata assegnata un ricco guardaroba e borse costose come parte dell’accordo di divorzio. Curiosamente, Tsetkov ha espresso il desiderio di avere Cruise come interprete in un film sulla sua vita.

“Ho detto al produttore che l’unico attore che potrebbe interpretarmi è Tom Cruise. Spero di poterlo incontrare un giorno per discutere di questo progetto.”