Imprenditore va in un negozio e compra 8 mila euro di giocattoli per i bambini poveri, il negoziante “Un Babbo Natale segreto”

0 SHARES Condividi Tweet

Un imprenditore anonimo ha speso oltre 12.000 dollari australiani in un negozio di giocattoli di Bunbury, pagando le rate in sospeso dei clienti, in un incredibile atto di generosità natalizia.

Atto di generosità strabiliante in negozio di Bunbury

Un negozio di giocattoli in Australia ha vissuto un momento magico quando un imprenditore locale, rimanendo anonimo, ha deciso di pagare oltre 12.000 dollari australiani, circa 8.000 euro, per conto dei clienti che avevano bisogno.

I gestori del negozio di Bunbury, a 170 km a sud di Perth, hanno espresso la loro gratitudine pubblicamente:

“Un grande Grazie al nostro Babbo Natale segreto che quest’anno è arrivato in anticipo,” e “Ringraziano il nostro imprenditore locale per l’incredibile generosità in questi giorni di Natale!”

Il benefattore anonimo e la sua offerta

I proprietari del negozio, i fratelli Rick e Harvey Baker, hanno rivelato la generosità del benefattore in un post sui social media. Il misterioso donatore ha pagato tutte le rate in sospeso per giochi e giocattoli, raggiungendo una cifra totale di circa 12.500 dollari australiani.

“Ha chiamato e ha detto: fate ancora rate, ho avuto un buon anno nella mia attività, vorrei pagare tutte le vostre rate in sospeso per quest’anno,” hanno condiviso i gestori.

La sorpresa e l’emozione dei clienti

I clienti che si recavano al negozio per saldare i propri debiti hanno scoperto con stupore che i loro conti erano già stati pagati.

Questo gesto è stato particolarmente significativo a causa delle difficoltà affrontate da molti durante l’anno.

“È stato un gesto enorme perché è stato un anno difficile per tutti. Alcuni dei nostri clienti sono scoppiati in lacrime, un signore in particolare è entrato e aveva appena perso il lavoro,” hanno raccontato i gestori del negozio. La notizia è stata tenuta segreta per circa due settimane, prima di essere rivelata ai clienti, scatenando reazioni di gioia e incredulità.