Giorgio muore a 53 anni per shock anafilattico dopo l’assunzione di antibiotico per il mal di denti

Giorgio Panisi, 53 anni, è tragicamente scomparso a causa di uno shock anafilattico dopo aver assunto un antibiotico, nonostante la sua allergia alla penicillina. L’incidente si è verificato nella sua abitazione a Reggiolo.

La sfortunata catena di eventi

Giorgio Panisi, un noto ristoratore originario di Reggiolo, provincia di Reggio Emilia, è deceduto all’età di 53 anni a seguito di uno shock anafilattico.

Panisi, che soffriva di allergia alla penicillina, ha avuto una reazione fatale dopo aver ingerito un farmaco antibiotico per un mal di denti.

Secondo le informazioni disponibili, sembra che non avesse comunicato la sua allergia al medico che gli aveva prescritto il farmaco. Il decesso è avvenuto nella sua casa, sotto gli occhi della madre.

La perdita improvvisa e le circostanze

Panisi si è sentito male nella sua abitazione, perdendo quasi i sensi prima in giardino e poi in bagno, dove è infine collassato.

Prima di perdere conoscenza, ha chiesto aiuto alla madre, che ha immediatamente chiamato il 112. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, era già deceduto. È noto che Panisi aveva avuto in passato reazioni allergiche gravi.

L’impatto del passato e la dimenticanza fatale

Alberto Panisi, fratello di Giorgio, ha raccontato al Resto del Carlino che un precedente malore cardiaco subito da Giorgio a marzo 2022 aveva causato amnesie e perdite di memoria.

“Per questo motivo non deve aver collegato il farmaco che stava per ingerire con la sua allergia,” ha dichiarato Alberto. La procura ha ordinato un’autopsia per determinare con precisione le cause della morte.