Tragedia durante un concerto, cantante di 30 anni muore sul palco davanti ai fan – Video

Pedro Henrique, artista brasiliano, è tragicamente scomparso dopo aver avuto un malore durante un concerto alla Feira de Santa de Bahia. Il momento della sua morte è stato accidentalmente registrato dai fan.

Ultimi istanti di vita sul palco

Mercoledì 13 dicembre, durante una performance alla Feira de Santa de Bahia, Pedro Henrique, 30 anni, ha improvvisamente perso i sensi e è crollato sul palco. I fan, che inizialmente registravano il concerto, si sono trovati a testimoniare gli ultimi momenti di vita del cantante, ignari della gravità della situazione.

Reazioni di sgomento e cordoglio

La notizia della morte di Henrique ha scosso profondamente il pubblico, non solo in Brasile ma in tutto il mondo, dopo la diffusione del filmato dell’incidente.

La sua morte, inizialmente sperata essere solo un malore passeggero, è stata confermata poche ore dopo l’incidente, con un annuncio su Instagram.

“Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pietro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto. Non c’è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente! Che sorriso! Quanto è bello! Che voce”.

Dettagli della serata e ricordo del cantante

L’evento in cui si è verificato il tragico episodio era una manifestazione religiosa. Henrique, durante la sua ultima performance, è stato colpito da un malore.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvarlo. Lascia la sua compagna, l’influencer Sulian Barrero, e la figlia Zoe, nata da poco più di due mesi. La famiglia, nel ricordarlo, ha affermato:

“Le canzoni nella sua voce non moriranno e la sua eredità vivrà attraverso sua moglie, la sua piccola figlia Zoe e tante vite che sono state e saranno raggiunte da Cristo attraverso le sue registrazioni”.