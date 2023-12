Flora Canto: “Dopo Uomini e donne c’è chi non fa  altro, io invece mi sono emancipata”

0 SHARES Condividi Tweet

Flora Canto, conduttrice televisiva e moglie di Enrico Brignano, parla della sua carriera e della vita di coppia, evidenziando il sostegno ricevuto dal marito.

Flora Canto, nota per la sua partecipazione in passato a “Uomini e Donne” nel 2006, ha condiviso il suo viaggio nel mondo dello spettacolo. Iniziando giovanissima, la Canto ha affrontato sfide e ha imparato a esprimere il suo carattere e la sua personalità. La partecipazione al programma di Maria De Filippi è stata un trampolino di lancio significativo per la sua carriera, che l’ha vista impegnarsi successivamente in vari ruoli televisivi e teatrali. La popolarità ottenuta le ha permesso di finanziare i suoi studi e di affermarsi nel mondo dello spettacolo: “Ci sono ragazze che nascono e finiscono lì e altre che riescono ad emanciparsi. Io sono riuscita a sfruttare quell’opportunità”

Il matrimonio con Enrico Brignano e il supporto familiare

La Canto, sposata con il comico Enrico Brignano, ha enfatizzato come la popolarità non sia derivata dal suo matrimonio. Conosciutisi quando lei aveva già 27 anni e lavorava nel settore, Brignano non ha mai intralciato la sua carriera, anzi l’ha sempre sostenuta. Un corteggiamento unico, fatto di gesti come l’invio di casse di ortaggi e frutta, ha segnato l’inizio della loro relazione. Flora Canto sottolinea il ruolo di Brignano come padre e come partner nel prendere decisioni lavorative condivise, evidenziando un equilibrio tra vita privata e carriera.

Un riconoscimento reciproco e un sostegno costante

La conduttrice ha espresso grande ammirazione per il talento di Brignano, riconoscendolo come una figura chiave nella sua vita. Il supporto e l’amore reciproco tra i due hanno giocato un ruolo fondamentale nel loro successo sia sul piano professionale sia su quello personale. Questa armonia familiare si riflette nella loro capacità di bilanciare gli impegni lavorativi con la vita di coppia e di famiglia.