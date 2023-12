Gabriele Cirilli festeggia la laurea del figlio con un post emozionante che fa boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Il comico Gabriele Cirilli ha condiviso su Instagram la sua felicità per la laurea del figlio Mattia, pubblicando una foto di famiglia che ha riscosso molte congratulazioni.

Gabriele Cirilli, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha espresso tutta la sua emozione per un momento importante nella vita della sua famiglia: la laurea del figlio Mattia. Il comico ha condiviso su Instagram una foto di famiglia scattata subito dopo la proclamazione di Mattia. Nella foto, Cirilli appare visibilmente commosso accanto al figlio laureato, che indossa la corona d’alloro e tiene in mano un mazzo di fiori, e alla moglie Maria, che raramente appare in pubblico o sui social media.

Un momento speciale per la famiglia Cirilli

Il post di Cirilli non solo esprime orgoglio e felicità per il traguardo raggiunto dal figlio, ma è anche un omaggio ai suoi genitori. “Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, amore unico per noi – si legge nel post – Dedico questa laurea ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù”, ha scritto Cirilli. Questo momento speciale ha offerto un raro sguardo sulla vita familiare di Cirilli, che si mostra insieme alla sua famiglia in un’occasione felice.

Congratulazioni da fan e colleghi

Sotto al post, molti fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui ex concorrenti di “Tale e Quale Show”, hanno espresso le loro congratulazioni a Mattia e ai suoi genitori per il raggiungimento di questo importante traguardo. Il post ha ricevuto numerose reazioni positive, sottolineando la stima e l’affetto che il pubblico e i colleghi di Cirilli nutrono per lui e la sua famiglia.