Rosa Di Somma, una mamma e operaia che riscrive il suo futuro: “A 29 anni riparo i treni della Vesuviana, l’assunzione mi ha cambiato la vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Di Somma, una giovane operaia e madre separata, narra come la sua assunzione nell’Eav abbia segnato una svolta positiva nella sua vita, permettendole di ottenere stabilità economica e personale.

Rosa Di Somma, 29 anni, madre separata di una bambina di 9 anni, ha visto la sua vita trasformarsi grazie all’assunzione presso l’Eav come operaia qualificata nella revisione dei treni della Vesuviana. Dopo aver affrontato un percorso difficile e impegnativo, caratterizzato da studi intensi e lavori part-time per mantenere sé stessa e la figlia, Rosa ha vinto un concorso che le ha garantito un impiego stabile. Questo successo professionale le ha permesso di acquistare una casa per sé e per la sua bambina, un traguardo importante che ha cambiato radicalmente la sua vita e le ha dato nuove prospettive future.

Un percorso di crescita e realizzazione

Il cammino professionale di Rosa Di Somma è iniziato con l’iscrizione all’Istituto Tecnico di Elettrotecnica e Automazione, una scelta influenzata dalla sua passione per le materie tecniche, ereditata dal padre ingegnere. La sua dedizione e il suo impegno nel settore le hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi, tra cui l’assunzione presso l’Eav. Oggi, lavorando nell’Officina Eav di Ponticelli, Rosa si occupa di compiti delicati e fondamentali per la sicurezza dei viaggiatori, mostrando il suo valore e la sua competenza nel settore ferroviario.

L’importanza del supporto e la gratitudine

La storia di Rosa è un esempio di come la tenacia, il sacrificio e il duro lavoro possano portare a realizzare sogni e obiettivi importanti. Nonostante le sfide incontrate lungo il cammino, soprattutto nel bilanciare le responsabilità di madre e lavoratrice, Rosa ha raggiunto un traguardo significativo che le ha permesso di garantire un futuro migliore a sé stessa e alla sua bambina. La sua storia è fonte di ispirazione e dimostra l’importanza del supporto familiare e della resilienza nelle avversità.