Bimbo di 4 mesi risucchiato da un tornado viene ritrovato vivo su un albero, la mamma non riusciva a crederci

0 SHARES Condividi Tweet

In un evento straordinario nel Tennessee, un bambino di soli quattro mesi è stato trovato vivo su un albero dopo essere stato risucchiato da un tornado.

Un bambino di quattro mesi ha incredibilmente sopravvissuto dopo essere stato “risucchiato” da un tornado nel Tennessee, negli Stati Uniti. Il piccolo, di nome Lord, è stato ritrovato su un albero caduto durante la tempesta. La madre del bambino, Sydney Moore, 22 anni, ha raccontato ai media locali come la culla del bambino sia stata sollevata dal vento potente del tornado, mentre il tetto della loro casa mobile è stato spazzato via dalla tempesta. Nonostante l’intensità dell’evento, il bambino, suo fratello di un anno e i genitori hanno riportato solo lievi ferite.

La disperata ricerca e il ritrovamento

Dopo la tempesta, i genitori si sono lanciati in una frenetica ricerca del bambino. Con grande sollievo, hanno trovato Lord vivo, in una situazione che la madre ha descritto come una “piccola culla su un albero”. Sydney Moore ha espresso il suo shock e sollievo: “Pensavo che fosse morto”, ha detto, aggiungendo: “Ero abbastanza sicura che non lo avremmo trovato. Ma lui è qui, e questo è per la grazia di Dio”.

Solidarietà e sostegno per la famiglia

La sorella di Sydney Moore, Caitlyn, ha iniziato una campagna GoFundMe per aiutare la famiglia, la cui casa e macchina sono state completamente distrutte dal tornado. La storia del piccolo Lord ha toccato il cuore di molti, evidenziando la forza e la resilienza in situazioni di estrema difficoltà.