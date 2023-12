Una bambina di 7 anni scrive a Papa Francesco: “Chi ha creato Dio?”, il Vaticano le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di 7 anni da Flero, provincia di Brescia, ha scritto a Papa Francesco chiedendo “Chi ha creato Dio?”, ricevendo una risposta significativa dal Vaticano.

In un gesto di genuina curiosità, una bambina di 7 anni ha preso carta e penna per scrivere a Papa Francesco. La sua domanda era profonda e intrigante: “Se Dio ha creato il mondo e le persone, da chi è stato creato Dio?”. La piccola, non avendo trovato risposte soddisfacenti nemmeno dalle sue maestre, si è rivolta direttamente al Pontefice. Contrariamente a quanto si potesse aspettare, la sua lettera ha ricevuto una risposta.

La risposta del Vaticano

La risposta è arrivata dal Vaticano, attraverso il Monsignor Roberto Campisi, collaboratore diretto del Papa. “Il Santo Padre ha ricevuto il tuo bel bigliettino – esordisce nella lettera – Papa Francesco, che ti ringrazia per il gesto amorevole, desidera farti sapere che prega per te, affinché tu possa crescere nel sincero desiderio di conoscere e amare Gesù”, ha scritto Monsignor Campisi. Sebbene la risposta non abbia fornito una spiegazione diretta alla domanda, ha offerto un messaggio di incoraggiamento e riflessione.

Un invito alla ricerca e alla scoperta

La risposta del Vaticano alla domanda della bambina sottolinea il valore della curiosità come motore della ricerca e della scoperta. Benché la domanda rimanga senza una risposta definitiva, l’invito è quello di continuare a cercare e non perdere l’entusiasmo nel cammino verso la conoscenza e la comprensione di temi profondi e misteriosi, che spesso sfidano la capacità cognitiva umana.